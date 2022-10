Lucro da Parpública sobe mais de 40% para quase 81 ME até junho

"A Parpública divulgou as contas consolidadas relativas ao primeiro semestre de 2022, apresentando um resultado líquido de 80,9 milhões de euros, valor que compara com os 56,3 milhões de euros obtidos no período homólogo do ano anterior", indicou, em comunicado.

No final do primeiro semestre, a dívida financeira consolidada do grupo fixou-se em 1.800 milhões de euros, menos 193,4 milhões de euros face a 31 de dezembro de 2021.

Por sua vez, os encargos situaram-se em 20,9 milhões de euros, abaixo dos 34,4 milhões de euros apurados no semestre homólogo.

Conforme apontou, a redução do endividamento tem permitido melhorar a generalidade dos indicadores financeiros do grupo, destacando-se os rácios de solvabilidade de autonomia financeira, que aumentaram, respetivamente, para 229% e 70%.

Entre janeiro e junho, o resultado líquido da `holding` Parpública ascendeu a 36,2 milhões de euros, quando em igual período de 2021, tinha sido de 27,7 milhões de euros.

A dívida financeira da `holding` estava em 251 milhões de euros no final do primeiro semestre, com uma "redução muito expressiva".

"Para o segundo semestre, caracterizado por incerteza e risco relativamente ao cenário macroeconómico, a Parpública prosseguirá o acompanhamento próximo e efetivo das suas participadas, procurando explorar as sinergias corporativas entre estas, para além do apoio à tutela e ao acionista, e para o qual o desenvolvimento do centro de conhecimento e competências desempenhará um papel relevante", apontou.

A Parpública é uma sociedade de capitais públicos, que constitui um instrumento para a gestão de ativos mobiliários e imobiliários.