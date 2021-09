Lucro da Patris sobe mais de 80% para 2,6 ME no 1.º semestre

No período homólogo, os lucros da Patris fixaram-se em 1.432.398 euros.

Segundo a informação remetida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), neste período, o total do capital próprio do grupo financeiro ascendeu a 34.974.990 euros, acima dos 16.340.167 euros apurados no primeiro semestre de 2020.

Por sua vez, o resultado líquido antes de impostos situou-se em 3.362.002 euros, valor que compara com os 2.521.640 euros contabilizados na primeira metade de 2020.

Já o resultado líquido após impostos e antes de interesses minoritários foi de 2.529.646 euros no primeiro semestre, quando, no período homólogo, foi de 1.468.635 euros.

Pela primeira vez, num único semestre, a produção total de seguros ultrapassou a barreira dos 18 milhões de euros, "o que perspetiva uma produção anual que se deverá aproximar em 2021 dos 40 milhões de euros".

Citado no relatório e contas, o presidente do Conselho de Administração da Patris, Gonçalo Pereira Coutinho, sublinhou que "a primeira metade do ano de 2021, apesar da situação de pandemia que obrigou a um confinamento das pessoas e a fortes restrições ao desenvolvimento da atividade económica, foi mais um período de forte crescimento do grupo, tanto a nível de proveitos, como de resultados consolidados".

Conforme apontou, as participadas não financeiras evidenciaram, no período em causa, "uma boa `performance` global", tendo distribuído cerca de 1,8 milhões de euros em dividendos.

"Até ao final do ano, prevê-se a continuação do acelerado ritmo de crescimento orgânico do grupo, impulsionado pelo significativo aumento da atividade de seguros vida, acidentes pessoais e saúde, e pelo crescimento do volume de negócios na generalidade das empresas do grupo", acrescentou.