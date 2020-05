Lucro da Ramada Investimentos cai 30% para 1,3 ME no 1.º trimestre

"O resultado líquido consolidado registado no primeiro trimestre de 2020 no valor de 1.334 milhares de euros, apresentou um decréscimo de 30,1% face ao resultado líquido do período homólogo do ano anterior", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Nos primeiros três meses do ano, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) da empresa cedeu 27,9% para 2,8 milhões de euros.

Por sua vez, no período de referência, as receitas totais fixaram-se em 26,48 milhões de euros, o que representa uma descida homóloga de 13,3%.