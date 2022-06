Lucro da Ramada sobe 73% para quase 5 ME no 1.º trimestre

"O resultado líquido consolidado registado no primeiro trimestre de 2022 no valor de 4.952 milhares de euros, apresentou um crescimento de 73,3% face ao resultado líquido do período homólogo do ano anterior", lê-se na informação remetida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Entre janeiro e março, as receitas totais do grupo ascenderam a 54,1 milhões de euros, uma subida de 67,8%, em comparação com o mesmo período de 2021.

No primeiro trimestre, os custos totais aumentaram 68,5% para 46,4 milhões de euros.

Por sua vez, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) da Ramada fixou-se em 7,7 milhões de euros, mais 63,6% do que no primeiro trimestre de 2021.

"Os investimentos realizados pelo grupo Ramada durante o primeiro trimestre de 2022 ascenderam a aproximadamente 450.000 euros", indicou.

Em 31 de março, o endividamento nominal líquido representava nove milhões de euros, sendo que no final de dezembro de 2021 era de 11 milhões de euros.

Por segmento, no primeiro trimestre, as receitas totais da indústria foram de quase 52,3 milhões de euros, traduzindo um crescimento de 71,8%.

Já as receitas totais do segmento imobiliário situavam-se aproximadamente em 1,9 milhões de euros, uma progressão homóloga de 2% face a 2021.