Lucro da Semapa cai 56,7% face ao primeiro trimestre de 2019 para 17,2 ME

"O resultado líquido atribuível a acionistas da Semapa subiu de 12,0 milhões de euros para 17,2 milhões de euros em relação ao resultado líquido do quarto trimestre de 2019, tendo sido inferior em 22,5 milhões de euros ao resultado líquido registado no período homólogo [primeiro trimestre de 2019]", refere o documento enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O relatório indica ainda que o volume de negócios do grupo ligado aos setores da pasta, do papel, do cimento e do ambiente foi de 524 milhões de euros, entre janeiro e março de 2020, com as exportações, de 382,1 milhões de euros, a perfazerem 72,9% do volume de negócios.