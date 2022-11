Lucro da Semapa sobe 89% para 231 milhões de euros até setembro

"O resultado líquido atribuível a acionistas da Semapa, no final dos primeiros nove meses de 2022, atingiu os 231,4 milhões de euros", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Em 2021, a Semapa registou 122,2 milhões de euros de lucro.

Por sua vez, o volume de negócios da empresa ascendeu, até setembro do corrente ano, a 2.312,3 milhões de euros, um ganho homólogo de 52,6%.