Lucro da Semapa sobe 94% para 141,5 milhões de euros até junho

"O resultado líquido atribuível a acionistas da Semapa, no final do primeiro semestre de 2022, atingiu os 141,5 milhões de euros (vs. 73,1 milhões de euros em 2021)", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Entre janeiro e junho, o volume de negócios da empresa ascendeu a 1.465,7 milhões de euros, mais 50,9%.