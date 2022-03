Lucro da SIC cai 5% para 16,5 milhões de euros em 2021

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa adianta que "o resultado líquido foi positivo no montante de 16,5 milhões de euros, representando um decréscimo de 5% face ao período homólogo".

No período em análise, as receitas totais atingiram 165 milhões de euros, o que representa um acréscimo homólogo de 8,4%.

"As receitas de publicidade atingiram 108,8 milhões de euros, representando um crescimento de 9,2% face ao período homólogo" do ano passado, adianta a SIC.

A SIC "representou 49,6% de quota de mercado do investimento publicitário entre os canais generalistas", refere.

As receitas de subscrição, geradas pela distribuição dos oito canais da SIC, via cabo e satélite, em Portugal e no estrangeiro, decresceram 0,2% para 32,8 milhões de euros.

As chamadas de IVR [valor acrescentado] cresceram 8,6% para 17,6 milhões de euros, os custos operacionais aumentaram 12% para 136,3 milhões de euros e o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) recuou 5,9% para 28,6 milhões de euros

A empresa refere ainda que "os canais SIC, ou seja, a SIC generalista e os temáticos, terminaram 2021 a liderar com uma quota de mercado de 23,2%".

O lucro da Impresa, dona da SIC, cresceu 12,5% no ano passado, face a 2020, para 12,6 milhões de euros, e é "o melhor valor desde 2007".

Em igual período, as receitas totais do grupo ascenderam a 190,2 milhões de euros, "refletindo um crescimento de 6,8%" face ao ano anterior.

O EBITDA da Impresa "superou os 30,8 milhões de euros, registando um decréscimo de 1%" em termos homólogos.

Os custos operacionais cresceram 8,4%, "contribuindo para reforçar a competitividade do grupo" e a dívida remunerada líquida recuou 14,2 milhões de euros, em termos homólogos, "tendo encerrado 2021 nos 138,6 milhões de euros".

A Impresa refere que "este é o valor mais baixo registado desde 2005", ano que o grupo "passou a deter 100% do capital social da SIC".