Lucro da Sonae MC sobe 41,2% no 1.º semestre para 43 milhões de euros

Lusa21 Ago, 2019, 20:18 | Economia

"Nos primeiros seis meses do ano, a Sonae MC apresentou um resultado líquido muito positivo, que totalizou 43 milhões de euros, um aumento de 12,5 milhões de euros em comparação com igual período em 2018, impulsionado pelo dinamismo da receita e perfil de rentabilidade exemplar", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Entre janeiro e junho, o volume de negócios da empresa totalizou 2.180 milhões de euros, o equivalente a uma subida homóloga de 10%.

Por sua vez, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) subjacente avançou 14,6% no primeiro semestre para 207 milhões de euros.

"Durante o segundo trimestre de 2019, a Sonae MC continuou a registar um excelente desempenho, evidenciando uma forte evolução de vendas, sólida rentabilidade operacional, e melhoria dos resultados. É bastante encorajador verificar que todos os segmentos alcançaram feitos assinaláveis, marcados por melhorias recorrentes na proposta de valor, assentes numa execução ágil e focada, e beneficiando de uma conjuntura macroeconómica dinâmica", disse, citado no mesmo documento, o presidente executivo da empresa, Luís Moutinho.

Já no que se refere às perspetivas, a Sonae MC antevê um "panorama globalmente positivo para a segunda metade do ano, embora se espere algum abrandamento do crescimento económico em Portugal ao longo dos próximos meses".

Adicionalmente, "os principais riscos mantêm-se", como o `Brexit` (saída do Reino Unido da União Europeia) e a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, pelo que a empresa antecipa "um cenário desafiante no futuro imediato, com várias incertezas, às quais acresce um ambiente competitivo que se antecipa intenso".

Neste cenário, "a Sonae MC continua empenhada em prosseguir a sua estratégia de forma assertiva, que, entre outros aspetos, implica um investimento nas suas operações no sentido de reforçar os seus diferentes formatos e conceitos, uma manutenção de elevados níveis de eficiência alavancados em soluções inovadoras, e uma expansão da sua presença em atuais e novos mercados".

O portfólio da Sonae MC inclui marcas como o Continente, o Meu Super, Wells, ZU e Go Natural.