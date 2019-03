Lucro da Sonae Sierra mantém-se nos 110 milhões de euros em 2018

Lusa21 Mar, 2019, 13:48 | Economia

Num comunicado enviado às redações, a gestora de centros comerciais do grupo Sonae refere que a evolução de 2,8% do EBIT reflete "a melhoria no desempenho do seu portefólio na Europa e no Brasil, bem como a melhoria no desempenho da área de serviços", acrescentando que, "numa base comparável, excluindo o efeito de vendas de ativos em 2017 e da desvalorização do real brasileiro, o EBIT cresceu 5,5% em 2018".

A Sonae Sierra destaca ainda o crescimento de 3% do resultado direto em 2018, para 66,5 milhões de euros, e o aumento de 1,6% do `Net Asset Value` (NAV -- valor patrimonial líquido), para 1.455 milhões de euros, "apesar da distribuição de dividendos e do efeito adverso da desvalorização do real brasileiro". Excluindo o efeito da variação da taxa de câmbio, o NAV teria aumentado 3,7%.

Já o resultado indireto atingiu os 43,6 milhões de euros, na sequência dos ganhos das vendas de 2018 e dos ganhos com a abertura do Fashion City Outlet, na Grécia e do aumento da valorização das propriedades de investimento.

No ano passado, a Sonae Sierra diz ter mantido "o foco no desenvolvimento da sua estratégia de longo prazo: reciclagem de capital, crescimento da sua atividade de prestação de serviços e desenvolvimento de novos projetos, o que resultou num desempenho operacional sólido e num nível robusto de capital reciclado".

Como resultado, em 2018 vendeu "com ganhos significativos" perto de 600 milhões de euros de valor bruto de ativos em centros comerciais, aumentou o EBIT dos serviços em 11% e investiu mais de 165 milhões de euros em expansões (como a do NorteShopping), no desenvolvimento de dois `outlets centres` em Espanha e na Grécia e na construção de um novo centro comercial na Colômbia, que abriu em fevereiro de 2019.

"O portefólio da Sonae Sierra na Europa registou um aumento de 2,1% nas vendas dos lojistas face a 2017", refere a empresa, destacando o "crescimento significativo" em Espanha e na Roménia, onde as vendas dos lojistas cresceram 10,8% e 11,5%, respetivamente, em resultado do aumento do portefólio em Espanha e da melhoria operacional do Parklake, na Roménia.

Numa base comparável, as vendas cresceram 2,3% na Europa, beneficiando de um "forte desempenho" dos centros comerciais em Portugal (3,1%), Espanha (5,5%) e Roménia (11,5%).

O total das rendas cresceu 2% na Europa numa base comparável, com um "contributo significativo" de Portugal e Espanha, mercados onde se registaram crescimentos de 3,7% e 3,5%, respetivamente.

Em 2018 a taxa de ocupação global nos centros comerciais da Sonae Sierra na Europa foi de 97,1%, com Portugal a registar uma taxa de 99,1% e o Brasil a ver este indicador crescer de 92,5% para 93,4%.

No ano passado, a empresa diz ter refinanciado um montante total de cerca de 1.000 milhões de euros de dívida, numa base de 100%, levando a um decréscimo de 30 pontos base do custo médio da dívida, para 3,5%.

Em 2019, a Sonae Sierra pretende "manter a sua atividade de reciclagem de capital de forma seletiva, prosseguindo também uma estratégia de crescimento de longo prazo dos seus ativos mais maduros na Península Ibérica e focando-se no fortalecimento da sua presença internacional".