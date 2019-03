Lucro da Sonaecom mais do que triplica em 2018 e atinge 69,9 milhões de euros

Lusa18 Mar, 2019, 20:13 | Economia

De acordo com o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), no período em causa, o volume de negócios do grupo totalizou 169,1 milhões de euros, mais 21,2% do que em 2017.

Por sua vez, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) fixou-se em 35,5 milhões de euros, o que se traduz numa subida homóloga de 29,9%.

Já o investimento (capex) operacional, excluindo investimentos financeiros, caiu 9,8% para 7,7 milhões de euros.

"Os custos operacionais aumentaram 21,8% registando 149,9 milhões de euros. Os custos com pessoal aumentaram 11,3% devido ao crescimento do número de colaboradores, principalmente devido à consolidação da Nextel", lê-se no documento.

Em 2018, a dívida líquida do grupo, que detém participações na operadora NOS e é dono do jornal Público, cedeu 10,9% para -219,6 milhões de euros.