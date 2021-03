Lucro da Tagus quase triplica para 347.495 euros em 2020

"O resultado do exercício tem um aumento de 230.721 euros devido, essencialmente, ao aumento do número de operações ativas e do montante sobre gestão pela Tagus no decorrer de 2020", lê-se na informação remetida ao mercado.

Em 2020, os capitais próprios da sociedade de titularização de créditos situaram-se em 4.281.352 euros, mais do que os 3.070.230 apurados em 2019.

Por sua vez, a margem financeira passou de um resultado negativo no montante de 4.194.818 euros em 2019 para 24.006.462 euros em 2020.

"De realçar que em 2019 esta rubrica tinha o impacto da amortização antecipada da operação Castilho Mortgage n.º1", ressalvou.

Já o total do balanço da Tagus ascendeu em cerca de 133 milhões de euros em 2020 para 6.644.068.349 euros, resultado das novas operações que se iniciaram naquele ano num total de 1.490 milhões de euros, da amortização natural das operações (900 milhões de euros) e do vencimento antecipado da operação Silk Finance (470 milhões de euros).