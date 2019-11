Lucro da Teixeira Duarte quase triplica no 3.º trimestre para 20,1 ME

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMMV), a Texeira Duarte refere que os resultados líquidos atribuíveis a detentores de capital ascenderam a 20,1 milhões de euros no terceiro trimestre, o que compara com os 7,09 milhões de euros registados em igual período do passado.

Os proveitos operacionais aumentaram 8% para 764 milhões de euros.

"Todos os setores tiveram bons desempenhos de atividade, sendo que os crescimentos registados na construção, em Portugal e no Brasil, foram os que mais contribuíram para o aumento deste indicador", explicou a Teixeira Duarte.

O volume de negócios atingiu 652 milhões de euros, "o que reflete um aumento 2,6% face ao período homólogo", ou seja, mais 16,7 milhões de euros.

"Os mercados externos passaram a representar 75,4% do total do volume de negócios do grupo Teixeira Duarte, face a 74,6% verificados no período homólogo", adiantou.

A construtora refere que, "globalmente, destaca-se a diminuição da atividade em Angola e na Argélia, bem como a redução" do volume de negócios "no setor da imobiliária, ainda que neste último caso tal não resulte do decréscimo das operações, mas sim ao ciclo dos empreendimentos em Portugal e à alteração dos normativos contabilísticos aplicáveis aos empreendimentos desenvolvidos no Brasil".

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (Ebitda) cresceu 32,8% para 146 milhões de euros.

A Teixeira Duarte prevê atingir no final deste ano proveitos operacionais consolidados de "cerca de 1.000 milhões de euros", refere o grupo relativamente às perspetivas.

"Tendo presente a relevância da construção nos proveitos operacionais do grupo, recorda-se que a carteira de encomendas da construção se fixou em 30 de setembro de 2019 no valor global de 1.223.542 milhares de euros", salienta a empresa.

Na nota, a este propósito, remata-se que, "em 23 de outubro de 2019, foram assinados dois contratos para realização de subempreitadas no Estado do Kuwait no montante global de 177,9 milhões de euros, o qual acresce ao da carteira de encomendas" registado em final de setembro.