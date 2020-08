Lucro da Toyota Caetano cai para 34 mil euros no 1.º semestre

De acordo com a informação remetida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), por sua vez, o resultado líquido sem interesses minoritários passou de 6.391.195 euros nos primeiros seis meses de 2019 para 94.621 euros neste semestre.

"O período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 fica sobretudo marcado pelos efeitos da pandemia covid-19. Este evento teve um impacto significativo para a economia e particularmente para o grupo Toyota Caetano Portugal, visto que o setor automóvel foi um dos mais penalizados pela pandemia", justificou.

No período de referência, as vendas da Toyota Caetano Portugal fixaram-se em 157.621.769 euros, menos cerca de 70,5 milhões de euros do que no semestre homólogo.

Por sua vez, os encargos financeiros líquidos representaram, de janeiro a junho, 1.145.411 euros, abaixo dos 1.157.154 euros apurados em igual período de 2019.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) caiu, no período de referência, 42,8% para 12.257 euros.

Já os gastos com pessoal totalizaram 17.243.691 euros, valor que compara com os 21.002.023 euros do semestre homólogo.

De janeiro a junho, a Toyota Caetano Portugal tinha 1.517 trabalhadores, uma redução de 91 postos em comparação com os primeiros seis meses de 2019.

O investimento líquido da empresa, por seu turno, ficou nos 5.176.051 euros, quando, em igual período do ano anterior, estava em 20.896.724 euros.

O grau de autonomia financeira da Toyota Caetano Portugal, no primeiro semestre, é de 45,43%, superior aos 40,08% somados até junho de 2019.

"Durante este período de seis meses, o grupo não apresentou dificuldades ao nível da tesouraria, pelo que a mesma estaria assegurada pelas linhas de crédito disponíveis. Assim, é convicção da administração que a continuidade das operações encontra-se garantida", apontou.

Constituída em 1946, a Toyota Caetano Portugal, que tem sede em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, é detida pela sociedade Salvador Caetano desde 2016.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 832 mil mortos e infetou mais de 24,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.815 pessoas das 57.074 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.