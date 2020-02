Lucro do Abanca sobe quase 7% para 405 milhões de euros em 2019

"O ano de 2019 foi marcado por um importante aumento do volume de negócio, que já supera os 85.000 milhões de euros", um crescimento de 23% em relação ao ano anterior, divulgou a entidade, em comunicado.

Para o resultado líquido positivo contribuiu o aumento de 5,8% das receitas recorrentes, que "continuam a ser o principal contributo da rentabilidade", e as integrações "bem sucedidas" do Deutsche Bank PCB Portugal e do Banco Caixa Geral, que, segundo o Abanca, "permitiram melhores resultados comerciais do que definidos aquando da aquisição".

O banco destaca também a subscrição de seguros, que registou um aumento de 18,7%, "apoiada na comercialização de produtos inovadores e na experiência do cliente".

Já a taxa de incumprimento situou-se em 2,8%, enquanto a taxa de cobertura de ativos não produtivos em 58,8%, "a mais elevada do setor", refere o Abanca em comunicado hoje.

O crédito a clientes aumentou 22,8% em 2019, para os 35.963 milhões, e a captação de recursos cresceu 23,7% para 48.286 milhões de euros.

"Descontando o efeito das últimas operações corporativas, o banco continua a assegurar o seu dinamismo, registando crescimentos de 4,2% no crédito normal a clientes e de 6,5% na captação de recursos", esclarece a entidade.

Também o crédito a Pequenas e Médias Empresas (PME) cresceu 6,6%, face a 2018, totalizando os 2.200 milhões de euros.

De acordo com o estudo independente "Brand Finance Banking 500", citado no comunicado, o banco espanhol subiu 79 posições no `ranking` em 2019, tornando-se na "única entidade financeira de Espanha que melhorou a sua posição respetivamente ao ano anterior", incrementando o valor da sua marca em 55% "face a uma tendência generalizada de deterioração do sistema financeiro espanhol".