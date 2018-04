Lucro do Banco Finantia aumenta 38% para 42,3 milhões de euros em 2017

Lusa12 Abr, 2018, 15:49 | Economia

O Finantia, que comemorou 30 anos em 2017, diz que estes "foram os melhores resultados da última década".

O ano passado, o banco teve um produto bancário, após imparidades e provisões, de 77,6 milhões de euros, mais 19% do que o registado em 2016, o que diz se dever sobretudo às comissões líquidas e outros proveitos, que avançaram 37% para 26,6 milhões de euros".

Já a margem financeira foi de 59,9 milhões de euros, o que o banco refere ser "sensivelmente idêntica ao ano anterior".

Os custos operacionais foram de 23,8 milhões de euros, mais 5,3% do que em 2016.

No balanço, os depósitos eram de 803 milhões de euros no final de 2017, mais 8% do que em 2016.

"Este aumento segue a tendência positiva dos últimos anos e confirma a confiança dos clientes no Banco Finantia, tanto em Portugal como em Espanha", refere a entidade.

Os ativos totais representavam 1.989 milhões de euros no final de 2017, mais 10% do que no fim de 2016, o que o banco diz que traduz "o crescimento das atividades".

O banco fechou ainda 2017 com um rácio de solvabilidade CET1 de 23% com todas as regras executadas, o que diz ser "um dos mais elevados da banca europeia".

Além de Portugal, onde opera em banca privada (para clientes de mais altos rendimentos, mercado de capitais e banca de investimento), o Finantia tem filiais em Espanha, Reino Unido Malta, Estados Unidos e Brasil.