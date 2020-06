Lucro do banco Montepio caiu 17% para 5,4 ME no 1.º trimestre

"Os resultados líquidos registados nos primeiros três meses de 2020 beneficiaram do desempenho do negócio `core`, traduzido no progresso da margem financeira e comissões, que contribuíram para compensar a evolução dos custos operacionais e das imparidades e provisões", lê-se no comunicado hoje divulgado através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).