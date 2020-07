Lucro do Bank Millennium cai 79% no 1.º semestre para 16,2 ME

Tendo em conta apenas o segundo trimestre, os lucros do banco polaco liderado pelo BCP desceram 70% para 54 milhões de zlótis (12 milhões de euros).

Excluindo itens não habituais, o resultado líquido atingiu 394 milhões de zlótis (89,1 milhões de euros) no primeiro semestre e 204 milhões de zlótis (46,1 milhões de euros) no segundo trimestre, um aumento de 8% no primeiro semestre e uma redução de 14% no segundo trimestre, em termos homólogos.

As contas do banco foram penalizadas nomeadamente por 35,3 milhões de zlótis (8 milhões de euros) de custos de integração e provisões relacionadas com a aquisição do Euro Bank, 168 milhões de zlótis (38,1 milhões de euros) de provisões relacionadas com riscos legais associados a empréstimos concedidos em moeda estrangeira, 69,3 milhões de zlótis (15,7 milhões de euros) de provisões relacionadas com os riscos da covid-19.

Tiveram igualmente impacto nas contas os 60,5 milhões de zlótis (13,7 milhões de euros) de provisões relacionadas com o reembolso antecipado de crédito pessoal.

Os proveitos operacionais aumentaram 14% em termos homólogos e a margem financeira aumentou 23%, em termos homólogos, enquanto as comissões aumentaram 10%, em termos homólogos.

Os custos operacionais aumentaram 21%, em termos homólogos, excluindo custos de integração (22%, incluindo custos de integração), e diminuíram 8% (excluindo custos de integração e contribuições obrigatórias para o Fundo de Garantia Bancária), em termos trimestrais.

O banco refere que até ao final do primeiro semestre contava com 2,62 milhões de clientes ativos, o que representa um aumento de 34%, em termos homólogos e um aumento de 45.600 clientes desde o início do ano.

O Bank Millennium sinaliza ainda um crescimento de 10% de depósitos a retalho, em termos homólogos, o crescimento de 8% do crédito, em termos homólogos (12%, excluindo crédito hipotecário concedido em moeda estrangeira) e o nível mais elevado de sempre na nova produção de créditos hipotecários, 1,5 mil milhões de zlótis (338 milhões de euros) no segundo trimestre 2020, 2,9 mil milhões de zlótis (653 milhões de euros) no primeiro semestre.

Destaca também um aumento de 50%, em termos homólogos e resultando num crescimento de 10%, em termos homólogos, da carteira de crédito hipotecário.

Ao nível das empresas, o Bank Millennium destaca um crescimento de 13% dos depósitos, em termos trimestrais (19%, em termos homólogos), e crescimento de 25% do volume de contas correntes, em termos trimestrais (77%, em termos homólogos).

O crédito a empresas diminuiu 4% em termos trimestrais, mantendo-se estável em termos homólogos.