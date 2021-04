Lucro do Barclays quase triplica para 1.959 ME no 1.º trimestre

Em comunicado enviado à Bolsa de Valores de Londres, o Barclays explicou que o lucro antes de impostos se cifrou em 2.399 milhões de libras (2.758 milhões de euros) até março, face aos 913 milhões de libras (753 milhões de euros) registado no primeiro trimestre do ano passado.

As receitas recuaram 6% no trimestre em análise, para 5.900 milhões de libras (6.785 milhões de euros), na comparação com idêntico período do ano passado.

O rácio de custos/proveitos, no entanto, foi de 61% no primeiro trimestre deste ano, contra a 52% nos três primeiros meses do ano anterior, lê-se no comunicado.

Quanto ao nível de solvabilidade, o rácio Tier 1 situou-se em 14,6% até março, que compara com os 13,1% no mesmo período do ano passado, salientou o Barclays.

Já o rácio empréstimos/depósitos foi de 69% no primeiro trimestre deste ano, face a 79% no trimestre homólogo do ano anterior.

O presidente executivo do banco, James Staley, destacou que, desde o início da pandemia de covid-19, no início do ano passado, o Barclays "mostrou resistência", a qual considerou "essencial para a (sua) integridade financeira", adiantando que isso permitiu ajudar os clientes, os colaboradores e as comunidades.

Ao entrar na próxima fase da pandemia de covid-19, o Barclays "está determinado em apoiar a recuperação económica", realçou James Staley, dando ainda ênfase à manutenção do controlo de custos por parte da instituição financeira britânica.