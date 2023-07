Lucro do BNP sobe 47% até junho para 7.245 milhões de euros

Entre abril e junho, os lucros do banco foram de 3.260 milhões de euros, mais 16,4%, acrescentou o banco num comunicado hoje divulgado.

O crescimento do banco no segundo trimestre acabou por compensar o impacto negativo na atividade recorrente provocado pela venda do Bank of the West à BMO.

O volume de negócios da instituição francesa foi de 23.395 milhões de euros entre janeiro e junho, apesar do recuo homólogo de 1,5% no segundo trimestre, para 11.363 milhões de euros.

Citado no comunicado, o presidente executivo do BNP Paribas, Jean-Laurent Bonnafé, enalteceu a "solidez do modelo diversificado" e a "eficiência" das plataformas, bem como "a capacidade do grupo em procurar o seu desenvolvimento".

No documento, e perante estes resultados, a direção do banco refere que irá lançar no início de agosto a segunda fase do seu programa de ações próprias, no valor de 2.500 milhões de euros.