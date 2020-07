Lucro do BPI caiu 68% para 42,6 milhões de euros no 1.º semestre

Lisboa, 31 jul 2020 (Lusa) - O BPI teve lucros de 42,6 milhões de euros no primeiro semestre, menos 68% do que no mesmo período do ano passado, tendo registado 83 milhões de euros em imparidades, divulgou hoje o banco em comunicado ao mercado.