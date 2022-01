Lucro do Grupo Bel mais que triplica para 5,9 ME em 2021

Em comunicado, a empresa adianta que "o Grupo Bel terminou o ano fiscal de 2021 com um resultado líquido de 5,9 milhões de euros, um crescimento de 210% face a 1,9 milhões de euros registados em 2020".

O volume de negócios "manteve uma tendência de crescimento, tendo o Grupo Bel terminado o ano com vendas de 388 milhões de euros, o que representa um crescimento de 23% face ao valor apurado" em 2020.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) ascendeu a 14,6 milhões de euros, "um crescimento perto de 100% face ao ano de 2020", lê-se no documento.

"Para os resultados no ano de 2021 do Grupo BEL contribuíram, sobretudo, as áreas da automação, tecnologia espacial, imobiliário e distribuição", adianta a empresa, salientando que no final de 2021 contava com cerca de 3.000 colaboradores.

"O Grupo BEL foi fundado em 2001 e agrega diversas áreas de negócio distribuídas por mais de 60 empresas", acrescenta.

Em novembro de 2020, a Autoridade da Concorrência (AdC) deu `luz verde` ao Grupo Bel para ficar com o controlo exclusivo da Global Notícias - Media Group, que detém o Diário de Notícias, a TSF e outros meios de comunicação social.

O grupo tem atividades em vários setores, entre os quais máquinas de `vending` (máquinas de venda automática) e aeronáutica. Entrou nos media em 2018, através do Jornal Económico.

Em 31 de dezembro, a Impresa anunciou a conclusão da venda da sua participação de 22,35% na Lusa à Páginas Civilizadas, do empresário Marco Galinha, por 1,25 milhões de euros.