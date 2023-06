Lucro do grupo José de Mello sobe 59% para 92 ME em 2022

Numa apresentação aos jornalistas, o CEO do grupo realçou que o grupo teve "resultados muito positivos" no ano passado, tem uma "situação financeira muito consolidada" e está comprometido com uma "gestão muito ativa do talento".

O grupo registou resultados líquidos de 92 milhões de euros em 2022, um aumento de 59% face ao ano anterior, tendo os proveitos (excluindo a Brisa) subido 20% para 1.255 milhões de euros.

O EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização), excluindo a Brisa, registou uma subida de 39% para 192 milhões de euros.

"Estes resultados foram alcançados também com níveis de investimento muito relevantes", disse Salvador de Mello, informando que o investimento aumentou cerca de 50% para 159 milhões de euros.

As principais empresas detidas pelo grupo são: Bondalti (que o grupo detém na totalidade, operando na indústria química e tem feito também investimentos na área de tratamento de águas), a CUF (rede de hospitais e clínicas em que o grupo tem 66% do capital) e a Brisa (infraestruturas rodoviárias e mobilidade, na qual detém 17%).