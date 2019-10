Lucro do Santander Totta sobe 1,5% para 390,6 milhões de euros até setembro

De acordo com os dados da instituição liderada por Pedro Castro e Almeida, o produto bancário aumentou 3,9%, "em resultado da evolução positiva das comissões, da atividade de seguros e de resultados em operações financeiras".

"A par do crescimento do resultado líquido e respetivo produto bancário, os números dos primeiros três trimestres do ano colocam em destaque a variação positiva dos recursos, que registaram um incremento superior a 5% no período em análise, face ao período homólogo", pode ainda ler-se no comunicado do banco.