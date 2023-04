Lucro do Santander Totta sobe 19,6% e soma 186 ME no 1.º trimestre

O lucro do Santander Totta aumentou 19,6%, para 185,9 milhões de euros, de janeiro a março em termos homólogos, num trimestre marcado pela subida das taxas de juro e pelo aumento da remuneração dos depósitos, anunciou hoje o banco.