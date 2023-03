Lucro dos CTT cai 5% para 36 milhões de euros em 2022

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os CTT adiantam que os rendimentos operacionais cresceram 6,9% no ano passado, face a igual período de 2021, para 906,6 milhões de euros, ou seja, mais 58,8 milhões de euros, "crescendo em todas as áreas de negócio".

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) subiu 9,5% para 129,3 milhões de euros.

"O EBIT recorrente situou-se em 64,5 milhões de euros em 2022, tendo alcançado 25,8 milhões de euros no quarto trimestre" do ano passado, "verificando-se assim a melhoria da tendência ao longo de 2022" (20,1 milhões de euros no terceiro trimestre, 12,0 milhões de euros no segundo e 6,7 milhões de euros nos primeiros três meses do ano, adiantam os CTT.

No período em análise, o `cash flow` operacional foi de 99,6 milhões de euros, mais 61,2% (mais 37,8 milhões de euros) que em 2021.