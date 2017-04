Lucro dos CTT cai 50% no 1.º trimestre para 10,3 milhões

Lusa 28 Abr, 2017, 17:31 / atualizado em 28 Abr, 2017, 17:31 | Economia

Em igual período, os rendimentos operacionais diminuíram 1,5% para 177 milhões de euros, e o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) desceu 27,2% para 24,9 milhões de euros, refere a empresa liderada por Francisco de Lacerda, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"Os rendimentos operacionais recorrentes caem 0,5% devido à queda dos outros rendimentos operacionais, nomeadamente o fim do acordo com a Altice [dona da PT Portugal] com impacto de 2,5 milhões de euros no trimestre", adiantam os Correios de Portugal.

"Expurgando a parcela referente ao acordo da Altice em 2016, os rendimentos operacionais recorrentes registam um crescimento de 0,9% (+1,6 milhões de euros)", sendo que "esta evolução reflete o crescimento dos rendimentos dos serviços financeiros (+1,7 milhões de euros), do Banco CTT (+1,0 milhões de euros) e do Expresso Encomendas (+0,8 milhões de euros), dado que a área de correio registou uma ligeira queda de 0,8 pontos percentuais, retirando, em 2016, o valor de 0,8 milhões de euros relativo à Altice", explicam os CTT.

A descida do EBITDA e do resultado líquido foi afetada pela perda de receitas da Altice, bem como do período de crescimento do Banco CTT, ainda com impacto trimestral negativo nas contas consolidadas, prevendo-se "que esse impacto decresça a partir do terceiro trimestre" deste ano.