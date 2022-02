Lucros da Allianz caíram 2,9% para 6.610 ME em 2021

Assim, explicou a Allianz, os lucros foram negativamente influenciados por esta provisão, que antecipa um acordo com investidores nos fundos da AllianzGI U.S. Structured Alfa, "tendo em conta as discussões atuais com as autoridades americanas, um primeiro passo muito importante na resolução dos vários processos relacionados".

A seguradora está em conversações com as autoridades americanas sobre as perdas que este fundo sofreu durante a turbulência na bolsa no início da pandemia, em março de 2020, recordou a agência Efe.

Estas perdas levaram a uma investigação do departamento de justiça americano e do regulador dos mercados, a SEC.

No comunicado hoje divulgado, a seguradora revelou ainda que as suas receitas cresceram, no ano passado, 5,7%, atingindo os 148,5 mil milhões de euros e que os resultados operacionais aumentaram em 24,6%, para 13,4 mil milhões de euros.

Citado no comunicado, o presidente executivo da Allianz, Oliver Bäte, disse que "apesar dos desafios de 2021" a empresa "provou a sua resiliência e capacidade de adaptação", apontando os lucros operacionais "recorde".

A seguradora aprovou um programa de recompra de ações próprias para este ano de mil milhões de euros e prevê, para 2022, obter lucros operacionais entre 12,4 e 14,4 mil milhões de euros.