Lucros da Altri caem 34,3% para 19,6 milhões de euros no primeiro trimestre

"O desempenho financeiro do grupo Altri foi influenciado pelo volume de vendas. As receitas totais atingiram os 224,7 milhões de euros, uma diminuição de 9,9% face aos primeiros três meses de 2022, influenciadas tanto pelo efeito de `destocking` como pelo menor contributo das vendas de energia", indicou a empresa, na mesma nota.

Segundo a Altri, a evolução das receitas, associada aos principais custos variáveis, "que continuam a um nível mais elevado do que o verificado no primeiro trimestre do ano passado, acabaram por levar a uma evolução negativa na margem em relação ao trimestre homólogo", sendo que no primeiro trimestre, o EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) atingiu os 50,2 milhões de euros, uma queda de 17,6%, destacou.