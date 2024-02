Lucros da banca em Macau caem para menos de metade em 2023

Segundo dados da Autoridade Monetária de Macau (AMCM), a queda deveu-se a um desempenho negativo no último trimestre do ano passado, período em que a banca da região chinesa perdeu 4,09 mil milhões de patacas (467,6 milhões de euros).

Nos primeiros nove meses de 2023, os bancos de Macau tinham acumulado lucros de 10,2 mil milhões de patacas (1,17 mil milhões de euros), mais 10,2% do que em igual período do ano anterior.

A principal razão para a diminuição dos lucros foi uma queda de 11,4%, para 19,5 mil milhões de patacas (2,23 mil milhões de euros), na margem de juros, a diferença entre as receitas dos empréstimos e as despesas com depósitos.

Isto apesar da AMCM ter aprovado três aumentos da principal taxa de juro de referência em 2023, a última das quais uma subida de 0,25 pontos percentuais, introduzida em maio, seguindo a Reserva Federal norte-americana.

Os empréstimos ao setor privado em Macau, a principal fonte de receitas da banca a nível mundial, diminuíram 14,2% em comparação com o final de 2022, fixando-se em 1,09 biliões de patacas (125 mil milhões de euros).

Também os depósitos junto dos bancos do território caíram 3,1% durante o ano de 2023, para 1,22 biliões de patacas (139,9 mil milhões de euros).

O Produto Interno Bruto (PIB) de Macau cresceu 116,1% nos primeiros nove meses de 2023, em comparação com igual período de 2022, após quase dois anos consecutivos em queda, uma recuperação "impulsionada pelo desempenho" do turismo e do jogo.

Ainda assim, a Direção dos Serviços de Estatística e Censos sublinhou em novembro que a economia da região administrativa especial chinesa ainda só representa 77,4% dos níveis registados antes da pandemia de covid-19.

A região administrativa especial de Macau tem dois bancos emissores de moeda: a sucursal local do banco estatal chinês Banco da China e o Banco Nacional Ultramarino (BNU), que pertence ao Grupo Caixa Geral de Depósitos.

O BNU anunciou em outubro lucros de 459,9 milhões de patacas (53,5 milhões de euros) nos primeiros nove meses de 2023, um aumento homólogo de 102%, apesar de "incertezas no crescimento económico".