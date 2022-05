Lucros da banca. Valor duplicou em relação a 2021

Foto: Eduardo Soares - Unsplash

A banca arrancou o ano com o dobro dos lucros alcançados no ano passado. O Jornal Público avança que os seis maiores bancos a operar em Portugal registaram, só no primeiro trimestre do ano, lucros conjuntos superiores a 600 milhões de euros.