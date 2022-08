Lucros da Corticeira Amorim sobem 20,6% no 1.º semestre para 48 ME

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Corticeira Amorim salienta que, "após resultados atribuíveis aos interesses que não controlam, o resultado líquido atingiu 48 milhões de euros no final do primeiro semestre, uma subida de 20,6% face ao mesmo período de 2021".

Já excluindo "as alterações no perímetro de consolidação, o resultado líquido cresceu 14,1%".

No período em análise, as vendas da Corticeira Amorim cresceram 25,9%, em termos homólogos, para 546 milhões de euros.

"A consolidação, desde 01 de janeiro, da atividade das empresas do grupo SACI (SACI) contribuiu significativamente para as vendas consolidadas da Corticeira Amorim - excluindo este efeito, o crescimento das vendas teria sido de 12,7%", adianta a empresa.

A empresa salienta que, "apesar de alguns sinais de abrandamento no segundo trimestre, todas as unidades de negócio registaram um crescimento das vendas".

Esta evolução "reflete a melhoria do `mix` de produto, a subida de preços e o crescimento de volumes" e a evolução cambial teve também "um impacto positivo nas vendas", sendo que, "excluindo este efeito, as vendas teriam subido 24,2% (11,0% excluindo as alterações do perímetro de consolidação)".

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) consolidado cresceu 26,9% para 98 milhões de euros no semestre.

"Excluindo o contributo da SACI, o crescimento do EBITDA foi de 13,2%, em linha com a evolução das vendas no período" e, "ainda que as pressões inflacionistas, particularmente na energia, matérias-primas e transportes, tenham continuado a penalizar os resultados, os maiores níveis de atividade e a melhoria do `mix` de produto foram decisivos na proteção da rentabilidade", acrescenta.

