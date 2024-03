Lucros da empresa de comércio eletrónico chinesa Pinduoduo aumentam 90% em 2023

Numa declaração publicada no seu portal oficial, a empresa disse também que o volume de negócios aumentou 90%, em termos homólogos, para 247,639 mil milhões de yuan (31,902 mil milhões de euros).

As ações do grupo, que tem sede em Xangai, a "capital" económica da China, mas que está cotado no índice Nasdaq, da Bolsa de Valores de Nova Iorque, fecharam quarta-feira com uma subida de 3,52%, após a apresentação dos resultados, fixando-se em 132,17 dólares (120,86 euros).

A Pinduoduo registou um aumento homólogo de 146% no lucro líquido, no quarto trimestre, enquanto a receita subiu 123%, superando as expectativas dos analistas.

"O ano de 2023 representou um capítulo fundamental na nossa história empresarial, com a transição para um desenvolvimento de alta qualidade", explicou o cofundador e diretor executivo da empresa, Chen Lei.

O executivo com quem partilha o leme, Zhao Jiazhen, disse que o quarto trimestre deixou "uma procura crescente impulsionada pelo sentimento do consumidor".

Por enquanto, a Pinduoduo mantém em segredo os dados sobre o desempenho da Temu, que visa o mercado dos EUA e segue a mesma estratégia agressiva de descontos que levou a sua empresa-mãe a expandir-se na China e a ultrapassar o líder do setor Alibaba em termos de capitalização bolsista no final do ano passado.

As ações da Pinduoduo, fundada em 2015, subiram mais de 67% nos últimos 12 meses, embora ainda estejam quase um terço abaixo do pico que atingiram no início de 2021.