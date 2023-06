Lucros da empresa que gere estacionamento na Praia caíram 75% em 2022

De acordo com os dados da empresa, a EMEP apresentou um resultado líquido no exercício do ano passado de quase 3,5 milhões de escudos (32 mil euros), o que compara com os lucros de 13,5 milhões de escudos (123 mil euros) em 2021, e os prejuízos de quase um milhão de escudos (9.100 euros) em 2019 e de 4,6 milhões de escudos (42 mil euros) em 2020.

Devido à pandemia, a cobrança do estacionamento nos parques geridos pela EMEP na capital cabo-verdiana esteve suspensa durante praticamente três meses (de março a junho de 2020), bem como as operações de fiscalização, bloqueamento e remoção de viaturas, com forte impacto nas contas da empresa.

"A situação vivida neste momento, em ambiente de pós pandemia e a crise financeira, impactaram, significativamente, a mobilidade das pessoas, muitos funcionários e trabalhadores continuam em regime de teletrabalho ou regime de `prestação alternada`, ainda registamos uma redução substancial da atividade económica e comercial, com repercussão na execução orçamental e na reprogramação de alguns investimentos previstos", lê-se na mensagem da administração que consta do relatório e contas da EMEP.

De acordo com o relatório e contas, a faturação da EMEP caiu 1,2% em 2022, para 44,5 milhões de escudos (405.700 euros) e fechou o ano com um ativo total de quase 21,8 milhões de escudos (199 mil euros) e capitais próprios de 41,2 milhões de escudos (375.600 euros)

"Não obstante o estado de incerteza, o volume da arrecadação de receitas, tem permitido a EMEP SA assumir na íntegra os compromissos com o pessoal, com os encargos fiscais, a previdência social e com o pagamento atempado dos fornecedores. Infelizmente, devido ao quadro de incerteza, grande parte das obras e projetos de requalificação urbana e de expansão às novas áreas de intervenção, definidos/previstos no orçamento ficaram em `standby`", acrescenta a administração.

A EMEP tem como objeto social a construção, gestão, exploração, manutenção e vigilância de locais de estacionamento e de infraestruturas ou serviços associados que integram o sistema global de acessibilidade e mobilidade urbana na capital cabo-verdiana.

"A empresa apresenta os rácios da rentabilidade positivos, o que significa que a nível comercial a empresa foi eficiente, e tem mantido a sua performance operacional, em suma a empresa foi capaz de rentabilizar os seus investimentos. A empresa foi capaz de gerar resultados positivos e de se autofinanciar", sublinha a administração.

Acrescenta que a EMEP está a realizar "um esforço continuo na conceção de novas soluções e respostas tecnológicas e a preparar-se para novas áreas de intervenção".

"A EMEP SA continua a ter um papel central na transformação e organização da cidade da Praia, principalmente a utilização equilibrada do espaço público comum. A EMEP está a conseguir cumprir o seu papel e a ganhar a confiança dos utentes, através de adesão e pagamento voluntários", reconhece ainda a administração.