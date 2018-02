Lucros da Europac sobem 59,4% em 2017 para 78 milhões de euros

Lusa28 Fev, 2018, 19:08 | Economia

No período de referência, as vendas agregadas subiram 10,9% para 1.186 milhões de euros e as vendas consolidadas fixaram-se em 868 milhões de euros, mais 8,4% do que em 2016.



Já o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) consolidado foi de 158 milhões de euros, uma valorização de 25%, em comparação com os 127 milhões de euros registados no ano anterior. Por sua vez, o EBITDA recorrente atingiu os 147 milhões de euros, mais 19,3% que no período homólogo.



"Os resultados de 2017 são os melhores, pelo terceiro ano consecutivo, ainda que não representem o nosso melhor resultado possível. A manutenção da procura do papel com subidas adicionais em janeiro de 2018 e a tendência de baixa do preço da sua matéria-prima, que acumula quedas de 45 euros por tonelada desde o princípio do ano, juntamente com a necessária recuperação das margens do negócio de embalagem, permite acreditar que os resultados da companhia têm potencial para continuar a melhorar", disse em comunicado o presidente do grupo Europac, José Miguel Isidro.



Conforme indica o responsável, o ano caracterizou-se "pelo fortalecimento da procura final" e as subidas "reiteradas" dos preços de venda do papel que, em conjunto com a otimização de custos e o aumento da produtividade, permitiram o cumprimento dos objetivos estratégicos 2015-2018, com um ano de antecipação.