Lucros da Ferrari sobem 60% no primeiro trimestre

Já as vendas da Ferrari cresceram 22% no primeiro trimestre deste ano, com um total de 2.003 veículos comercializados.

No período de referência, a faturação da empresa atingiu 821 milhões de euros, face aos 765 milhões registados em igual período do ano anterior, enquanto O EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) situou-se em 242 milhões de euros, um aumento de 36% face a igual período do ano anterior.

As vendas da Ferrari subiram 8,8% na Europa e no Médio Oriente, 4,2% na América e 3,2% no Japão, Austrália, Singapura, Indonésia e Coreia do Sul.