Lucros da GALP mais do que duplicaram no primeiro semestre de 2022

O aumento da procura de petróleo com a recuperação económica e subida dos preços da matéria-prima aceleraram os lucros da GALP no primeiro semestre. A petrolífera teve um resultado positivo de 420 milhões de euros, uma subida de 153% face aos 166 milhões do mesmo período de 2021.