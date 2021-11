Lucros da Glintt crescem 27,2% para 1,28 ME até setembro

De acordo com a mesma nota, o volume de negócios consolidado do grupo entre janeiro e setembro "ascendeu a 75,8 milhões de euros, o qual representa um acréscimo de cerca de 10 milhões de euros quando comparado com os 65,9 milhões de euros verificados no período homólogo de 2020".

De acordo com a empresa, "este crescimento de 15% verificou-se apesar das medidas de restrição à atividade económica que vigoraram ao longo deste período, na sequência da crise pandémica da covid-19, tendo a Glintt obtido um crescimento de 11% no seu volume de negócios no mercado nacional e de 32% em Espanha", revelou a tecnológica.

Na mesma nota, a empresa disse ainda que, nos primeiros nove meses de 2021, obteve um EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) de 11,1 milhões de euros "verificando-se um crescimento de cerca de 2,4 milhões de euros, o que representa um aumento de 27,4%, face ao período homólogo de 2020".

Segundo a Glintt, "o aumento do EBITDA resulta quer do aumento do volume de negócios, quer da melhoria da eficiência operacional refletida na melhoria da margem EBITDA de 13,2% para 14,6%".

"No contexto da crise pandémica da covid-19 e dos seus impactos na atividade empresarial que ainda se verificaram ao longo do período em análise, a Glintt ajustou a sua oferta, a sua dinâmica comercial e implementou medidas de contenção e de controlo de custos (em especial `cash costs`), o que permitiu, a par do aumento de 15% no volume de negócios, um aumento da rentabilidade operacional bruta muito significativo (+27,4%)", destacou ainda a empresa.

A tecnológica sublinhou também que desde setembro e até ao final do ano "começou a implementar progressivamente um modelo de trabalho híbrido procurando a melhor alternativa de sistema de trabalho para cada uma das suas unidades de negócio".

"As equipas que podiam trabalhar de forma remota, mais de 90% das mais de 1.100 pessoas que trabalham na Glintt, assim o fizeram durante os primeiros nove meses do ano", disse a tecnológica.