Lucros da Greenvolt crescem 43% no primeiro trimestre para 1,3 ME

"Tendo em conta a evolução das várias unidades de negócio, as receitas totais da Greenvolt ascenderam a 56,6 milhões de euros, um crescimento de 167%, e o resultado líquido ajustado atribuível à Greenvolt atingiu os 1,3 milhões de euros (aumento de 43% em relação ao exercício do período equivalente de 2021)", indicou a empresa.

Da mesma forma, o EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) ajustado "atingiu os 22 milhões de euros, registando um incremento homólogo de 241%", destacou o grupo.

No mesmo comunicado, a empresa divulgou que "estão em operação e em construção um total de cerca de 371 MW [megawatts] em todas as tecnologias", tendo um `pipeline` de projetos de desenvolvimento de energia solar fotovoltaica e eólica que "ascende a 6,6 GW [gigawatts], com 2,7 GW em fase avançada até ao final de 2023".

Paralelamente, na "área de negócio da geração renovável distribuída, solução óbvia para uma redução efetiva da fatura energética" a empresa "alcançou um total de 67,9 MWp [megawatt pico] instalados e angariados em Portugal e Espanha apenas durante os primeiros três meses de 2022".