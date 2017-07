Lucros da Impresa baixam 22,5% para 2,8 ME no segundo trimestre

Lusa 27 Jul, 2017, 17:29 | Economia

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a dona da SIC e do jornal Expresso frisa que os resultados foram "penalizados pelos custos com reestruturação, no montante de 1,3 milhões de euros", ocorridos entre abril e junho deste ano.

Já no total do primeiro semestre, o resultado líquido atingiu os 85,6 mil euros, uma redução de 93% face aos 1,23 milhões do período homólogo.

Já o EBITDA (lucro antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) no segundo trimestre deste ano foi de 6,7 milhões de euros, uma redução de 17,7% por comparação com os 8,2 milhões de euros de igual período em 2016.

As receitas totais no período em análises atingiram 53,9 milhões de euros, uma descida de 4,8% (face a 55,6 milhões de euros), apesar do aumento da publicidade na televisão e circulação de publicações, subidas todavia que não compensaram a redução nas rubricas de chamadas de valor acrescentado e publicidade na área do `publishing`.

O segundo semestre do ano viu ainda subir em 1% as receitas de publicidade do grupo Impresa, com "crescimento nas áreas de televisão e do digital e descida do investimento publicitário em imprensa".

Francisco Pedro Balsemão, citado pela Impresa, grupo que lidera, destaca haver "indicadores operacionais positivos que demonstram" o caminho certo da empresa.

"Este trimestre já colhemos frutos da implementação do nosso plano estratégico", advoga, enaltecendo ainda a "trajetória descendente dos últimos anos na redução da dívida, que desceu, em termos homólogos, 7,5 milhões de euros, para o valor mais baixo em oito anos".

No final do primeiro semestre de 2017, revela a Impresa, "a dívida líquida, incluindo locações financeiras, cifrava-se em 189,1 milhões de euros, ou seja, uma redução de 7,5 milhões de euros face ao semestre homólogo".