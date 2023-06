Lucros da Inditex crescem 54% no primeiro trimestre, para 1.168 milhões de euros

As vendas do grupo multinacional de moda, dono de marcas como a Zara, superaram os 7.600 milhões de euros entre fevereiro e abril, mais 13% do que no mesmo trimestre de 2022, revelou hoje a empresa, num comunicado.

"As vendas foram positivas em todas as áreas geográficas e em todos os formatos [loja e internet]", afirmou a multinacional, que está presente em perto de 100 países e tinha 5.801 lojas no final de abril.

Segundo revelou hoje a Inditex, no primeiro trimestre do exercício fiscal de 2023 abriu lojas em 17 países.

A Inditex fechou o exercício de 2022 com lucros de 4.130 milhões de euros, mais 27% do que no ano anterior.

Foi a primeira vez que o lucro da empresa superou os quatro mil milhões de euros num ano fiscal e a Inditex considerou 2022 o "melhor ano da sua história".

A Inditex é dona de marcas como a Zara, Berhska, Stradivarius ou Massimo Dutti.

A multinacional foi fundada em 1963 como uma pequena empresa sediada na província espanhola de La Coruña (Galiza).

É também a maior empresa espanhola em termos de capitalização na bolsa.