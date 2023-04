Lucros da Jerónimo Martins crescem 59,1% para 140 milhões de euros no primeiro trimestre

A Jerónimo Martins, dona do Pingo Doce, registou, no primeiro trimestre deste ano, resultados líquidos atribuíveis de 140 milhões de euros, um aumento de 59,1% em relação a igual período do ano passado, segundo um comunicado divulgado ao mercado.