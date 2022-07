Lucros da Jerónimo Martins dispararam na primeira metade do ano

As receitas do grupo de distribuição aproximaram-se dos 12 mil milhões de euros, 20 por cento acima da primeira metade do ano passado.



Quase 70 por cento da faturação da Jerónimo Martins foi gerada na Polónia.



Em Portugal, o grupo faturou mais de 2 mil milhões de euros, 8,5 por cento mais do que no primeiro semestre do ano passado.



A Jerónimo Martins disse que irá prosseguir com o esforço de contenção dos preços de venda, apesar da pressão sobre as margens criada pela elevada inflação.