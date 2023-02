Lucros da Navigator mais do que duplicam em 2022 para 392,5 ME

"O volume de negócios aumentou 54% para 2.465 milhões de euros, ultrapassando pela primeira vez na história do grupo a barreira dos dois mil milhões de euros", lê-se na mesma nota, publicada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo a Navigator, as vendas de papel representaram "cerca de 74% do volume de negócios" (vs. 72% em 2021), "as vendas de pasta 8% (vs. 11%), as vendas de `tissue` 8% (vs. 9%) e as vendas de energia 10% (vs. 8%)".

"A dinâmica dos preços internacionais de pasta, papel embalagem e `tissue`, potenciada pelo enriquecimento do `mix` de produto e o foco no aumento de produtividade, a par da evolução dos preços de venda de energia renovável, impulsionaram os bons resultados registados no ano", explicou a empresa.