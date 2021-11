Lucros da Nintendo caem 19% para 1.300 milhões de euros entre abril e setembro

O lucro operacional caiu para 219.959 milhões de ienes (1.660 milhões de euros) entre abril e setembro, primeiro semestre fiscal, menos 24,5% face ao mesmo período de 2020 e as suas receitas de vendas caíram 18,9% para 624,272 milhões de ienes (4.720 milhões de euros), de acordo com o relatório financeiro hoje divulgado.

Apesar da Nintendo destacar fortes vendas no período para títulos como "The Legend of Zelda: Skyward Sword HD" (3,6 milhões), "New Pokémon Snap" (2,19 milhões) e "Mario Golf: Super Rush" (1,94 milhões), foi incapaz de replicar a bomba "Animal Crossing: New Horizons" durante o surto da pandemia.

O lançamento do último Animal Crossing "gerou um aumento significativo nas vendas de hardware e software" que não ocorreu em 2021, explicou a empresa no seu relatório. As vendas de consolas da Nintendo caíram 34% em relação ao ano anterior para 8,28 milhões e as vendas de jogos caíram 6,3% para 93,89 milhões de unidades.

A empresa sediada em Quioto (oeste) vendeu até agora 92,87 milhões das consolas Switch desde março de 2017.

A Nintendo espera vender 24 milhões de consolas Switch no atual exercício financeiro, que terminará em 31 de março de 2022, e assim ultrapassar os mais de 101 milhões de unidades da Wii, a mais vendida.

A empresa japonesa confia no seu recém-lançado modelo Switch OLED, que espera "expandir ainda mais as vendas". A consola foi lançada em outubro, pelo que o impacto nas suas contas não está incluído no semestre, nem o do seu último jogo de sucesso de bilheteira, Metroid Dread.

A Nintendo espera compensar a falta de novos produtos nos últimos meses com o lançamento dos remakes "Pokémon Shiny Diamond" e "Pokémon Shimmering Pearl" (novembro) e o novo "Pokémon Legends: Arceus" (janeiro), bem como com o impacto positivo da sua nova assinatura online de preços mais elevados e a expansão do Animal Crossing.

Com isto em mente, a Nintendo atualizou a previsão para todo o ano, prevendo agora um lucro líquido de 350.000 milhões de ienes (2.650 milhões de euros), menos 27,1% que no ano anterior.

Também espera que o seu lucro operacional caia menos do que inicialmente previsto e se situe em 520.000 milhões de ienes (3.930 milhões de euros), menos 18,8% que no ano anterior.

Prevê-se que as suas receitas de vendas diminuam 9% em termos homólogos para 1,6 biliões de ienes (12.100 milhões de euros), inalteradas em relação às suas estimativas de agosto passado.