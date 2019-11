Lucros da Ramada Investimentos e Indústria caem 91,5% para 5,7 milhões de euros até setembro

No documento divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Ramada indicou que as receitas totais no mesmo período atingiram os 87 milhões de euros, uma redução de 11,6% em relação a 2018.

Já o EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) foi de 11,4 milhões de euros, inferior em 22,7% ao valor obtido nos primeiros nove meses de 2018.