Lucros da REN crescem 37,5% no primeiro semestre para 63 ME

"Este resultado beneficiou de um robusto desempenho operacional, da redução dos custos operacionais e da contribuição da atividade internacional", destacou a empresa, na mesma nota.

Segundo a REN, em comparação com o primeiro semestre de 2022, o EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) aumentou 11,1% para 264,9 milhões de euros, "refletindo contribuições positivas tanto da atividade doméstica (+19,6 milhões de euros), como da atividade no Chile (+6,9 milhões de euros, via Transemel e Electrogas)".