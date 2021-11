Lucros da REN descem 10,1% para 68,4 ME até setembro

Segundo a REN, "o período fica marcado por uma melhoria dos resultados financeiros (5,5 milhões de euros), em consequência da descida do custo médio da dívida (de 1,9% para 1,6%) e da Contribuição Extraordinária para o Setor Energético (-1,1 milhões de euros)", sendo que "a taxa total de imposto alcançou os 43%, um aumento de 5,8% (3,5 milhões de euros) em comparação com o mesmo período de 2020", lê-se na mesma nota.

De acordo com a REN, nos primeiros nove meses do ano, o EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) "baixou 2,6% (-9,1 milhões de euros) para 343,4 milhões de euros, devido sobretudo à redução no valor de taxas de remuneração dos ativos (-6,6 milhões de euros) e a uma menor contribuição do OPEX (-3,4 milhões de euros)", sendo que "o segmento internacional contribuiu negativamente (-0,9 milhões de euros), apesar da melhoria desse indicador por parte da chilena Transemel (0,3 milhões de euros)".