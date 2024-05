Lucros da Semapa caem 15,4% para 48,2 ME no primeiro trimestre deste ano

"O aumento do EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) não conseguiu compensar a redução do resultado financeiro e o aumento das amortizações do exercício", disse a empresa, na mesma nota.

O volume de negócios consolidado do grupo subiu 5,9% no primeiro trimestre, para 715,2 milhões de euros, indicou a empresa.

"No período em análise, foram gerados 536,4 milhões de euros na Navigator (pasta e papel), 163,2 milhões de euros na Secil (cimento) e 15,8 milhões de euros nos outros negócios", disse a Semapa.

Já "as exportações e vendas no exterior no mesmo período ascenderam a 537,6 milhões de euros, o que representa 75,2% do volume de negócios", refere.

Segundo a Semapa, o EBITDA do trimestre atingiu 170,7 milhões de euros, uma subida de 2,4%, em termos homólogos, indicou o grupo.

Segundo a empresa, "o valor dos investimentos em ativos fixos realizado no primeiro trimestre de 2024 situou-se em aproximadamente 71,1 milhões de euros", face aos 60,6 milhões de euros no período homólogo, "destacando-se a Navigator com 40,7 milhões de euros (dos quais cerca de 13 milhões de euros são investimentos em ambiente ou de cariz sustentável) e a Secil com 26,2 milhões de euros (dos quais cerca de 5 milhões de euros relativos ao aumento da capacidade de produção de clínquer da fábrica de Adrianópolis)".

Segundo a Semapa, na ETSA "foi dada continuidade ao investimento na construção de uma nova unidade fabril em Coruche na qual se pretende produzir uma gama de produtos substancialmente mais `premium` do que a gama atual, fruto do forte investimento em inovação, designada ETSA ProHy, e na Triangle`s prosseguiu-se com a execução do aumento da capacidade de produção de quadros para `e-bikes`".

"No final do 1.º trimestre de 2024, a dívida líquida remunerada consolidada atingiu 973,5 milhões de euros, inferior em 38,5 milhões de euros relativamente ao final de 2023", disse o grupo.