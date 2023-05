Lucros da Semapa sobem 35,7% para 57 ME no 1º trimestre

De acordo com a informação remetida pela empresa à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os resultados líquidos dos primeiros três meses do ano representam uma melhoria face aos 42 milhões de euros registados no primeiro trimestre de 2022.

"O aumento do EBITDA [Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização] (+12,1 milhões de euros) foi o principal impulsionador do referido aumento do resultado líquido", explica o grupo.

O EBITDA do primeiro trimestre ascendeu a 166,8 milhões de euros, uma subida de 7,8% face a igual período de 2022.

Do valor total, 130,7 milhões de euros foram gerados na Navigator, 32,2 milhões de euros na Secil e 4,6 milhões de euros na ETSA.

A margem EBITDA consolidada atingiu 24,7%, 0,6 pontos percentuais (pp.) acima da registada em igual período de 2022, detalha.

"O aumento do EBITDA foi impulsionado pelo crescimento no segmento de pasta e papel, beneficiando da desaceleração dos custos, nomeadamente de logística, de algumas matérias-primas e de energia, o que a par com o esforço de manutenção de preços e enriquecimento do `mix` de produto, compensou parcialmente a redução do volume de vendas de papel UWF", assinala a empresa.

Já o EBITDA do segmento de cimento aumentou em cerca de 10%, "refletindo a boa performance de Portugal, que contrasta com as dificuldades dos restantes países que resultam principalmente do aumento dos custos energéticos".

O volume de negócios consolidado do grupo cifrou-se em 675,2 milhões de euros, um aumento de 5,2%, tendo sido gerados 501,2 milhões de euros na Navigator (pasta e papel), 159,4 milhões de euros na Secil (cimento), e 14,7 milhões de euros na ETSA (ambiente).

Neste contexto, as exportações e vendas no exterior no mesmo período ascenderam a 489 milhões de euros, o que representa 72,4% do volume de negócios.

"O aumento do volume de negócios na Navigator foi impulsionado pelo aumento de 19% do volume de vendas de pasta e pela evolução favorável de preços de `tissue`, face ao período homólogo. Na Secil, o volume de negócios reflete essencialmente a evolução positiva dos preços médios de venda em Portugal e na Tunísia", salienta.

Já o valor dos investimentos em ativos fixos realizado no primeiro trimestre situou-se em aproximadamente 60,6 milhões de euros, que compara com 36,5 milhões de euros no período homólogo, destacando-se a Navigator com 41,7 milhões de euros.

No final do primeiro trimestre, a dívida líquida remunerada consolidada atingiu 764,6 milhões de euros, inferior em 29,6 milhões de euros relativamente ao final de 2022, dá ainda nota o grupo.